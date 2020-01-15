Украина готова принимать полноценное участие в системе закупок НАТО - Кулеба

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина активизировала усилия, чтобы присоединиться к услугам и партнерству Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). Так Украина будет иметь полноценный доступ к системе закупок Альянса. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире альянса в Брюсселе на встречах с руководством НАТО украинской делегации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.