Хомчак обговорив питання міжнародної безпеки з головнокомандувачем НАТО в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак обговорив питання міжнародної та регіональної безпеки на зустрічі із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом Тодом Уолтерсом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу генерального штабу ЗСУ.
“15 січня, в рамках візиту до штаб-квартири НАТО начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів зустріч із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом Тодом Уолтерсом”, — сказано у повідомленні.
Сторони обговорили актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки, а також поточну ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
“Хотів би висловити щиру вдячність за всебічну підтримку, яку військові Альянсу надають українській армії у зміцненні її оперативних спроможностей, впровадженні сучасних стандартів і безумовно — у боротьбі з російською агресією”, — зазначив генерал-полковник Руслан Хомчак.
Нагадаємо, напередодні в Брюсселі начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.
Під час участі у засіданнях Військового комітету НАТО генерал-полковник Руслан Хомчак зустрівся з начальником Штабу Національної оборони Збройних Сил Канади генералом Джонатаном Венсом. Українська та канадська сторони обговорили питання подальшого військового співробітництва та стратегічного партнерства у військовій сфері, зокрема щодо проведення підготовки канадськими інструкторами особового складу ЗС України в рамках операції “ЮНІФАЄР”.
У рамках візиту начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів зустріч із начальником штабу Стратегічного командування НАТО з операцій генералом Маркусом Кнейпом (ФРН).
Додамо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг переконаний, що російська сторона систематично порушує ряд домовленостей по ліквідації ракет малої та середньої дальності, що підштовхує країни НАТО реагувати на це відповідним чином.