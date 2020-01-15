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Глави генштабів США і України провели переговори в Брюсселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у вівторок, 14 січня, зустрівся в Брюсселі з начальником Генерального штабу України генералом-лейтенантом Русланом Хомчак. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Як наголошується в заяві прес-служби Об’єднаного комітету начальників штабів, воєначальники обговорили поточну ситуацію в сфері безпеки в Європі.

У заяві підкреслюється, що Україна є ключовим партнером для НАТО і грає найважливішу роль у підтриманні миру і безпеки в Європі.

Генерал Міллі прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО, яке проходить 14-15 січня в штаб-квартирі альянсу.

Нагадаємо, у ЗСУ хочуть проводити підготовку спеціалістів через дистанційне навчання.

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