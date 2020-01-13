У ЗСУ хочуть проводити підготовку спеціалістів через дистанційне навчання

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Збройних силах Україні зазначили, що велика увага буде приділятися підготовці спеціалістів у навчальних центрах, курсах та школах. Окрім того, буде використовуватися дистанційне навчання. Про це повідомляє УНН із посиланням на візію Генштабу щодо розвитку ЗСУ на найближчі 10 років.