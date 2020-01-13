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У ЗСУ хочуть проводити підготовку спеціалістів через дистанційне навчання

У ЗСУ хочуть проводити підготовку спеціалістів через дистанційне навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Збройних силах Україні зазначили, що велика увага буде приділятися підготовці спеціалістів у навчальних центрах, курсах та школах. Окрім того, буде використовуватися дистанційне навчання. Про це повідомляє УНН із посиланням на візію Генштабу щодо розвитку ЗСУ на найближчі 10 років.

"Під час підготовки персоналу основна увага буде приділятися навчанню спеціалістів у навчальних центрах та школах підготовки, на курсах лідерства та офіцерських курсах тактичного рівня при вищих військових навчальних закладах. Також широко буде використовуватись дистанційне навчання та сертифікація самостійно покращеного рівня професійної майстерності", - сказано у повідомленні.

У ЗСУ також зазначили, що акцент буде зроблено на злагодженості підрозділів.

"У бойовій підготовці відповідальність за її проведення та результати буде покладено на командування видів і родів військ (сил), а саме на створення у їх складі командування підготовки (TRADOC). Акцент буде зроблено на злагодженості підрозділів у ланці взвод — рота — батальйон в центрах підготовки підрозділів видів і родів військ (сил) за участю сертифікованих інструкторів. Для цього будуть функціонувати у складі СВ — два, а в інших видах і родах військ (сил) — по одному Центру підготовки підрозділів", - додається у повідомленні.

Так, можливості центрів будуть розширені за рахунок використання технологій імітаційного моделювання та використання підрозділів позначення дій противника.

Міжвидова і міжвідомча підготовка залишиться пріоритетною.

Нагадаємо, держава профінансувала потреби Збройних Сил України у 2019 році майже на 17 млрд гривень.

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