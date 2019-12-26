Держава у 2019 році профінансувала ЗСУ майже на 17 млрд грн – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Держава профінансувала потреби Збройних Сил України у 2019 році майже на 17 млрд гривень. Про це на брифінгу щодо оборонних закупівель розповів заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, передає кореспондент УНН.
"У 2019 році ми оперували у рамках бюджетного ресурсу 16 млрд 790 млн грн на все. Цей фінансовий ресурс державою профінансований для потреб Збройних Сил в повному обсязі на 100%. Успішність або ефективність нашого виконання цього бюджету складає 99,3%, 0,7% - це ті контракти по яким продовжується вивчення стану справ, беручи до уваги ризики, які повинні бути нейтралізовані", - сказав Петренко.
Нагадаємо, народні депутати України ухвалили за основу депутатський законопроект №2398-д (альтернативний до №2398) про оборонні закупівлі.