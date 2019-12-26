Государство в 2019 году профинансировало ВСУ почти на 17 млрд грн - Минобороны

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 30693 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118764 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124533 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 144686 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Киев  •  УНН

 • 10922 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Государство профинансировало нужды Вооруженных Сил Украины в 2019 году почти на 17 млрд гривен. Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает корреспондент УНН.

"В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн на все. Этот финансовый ресурс государством профинансирован для нужд Вооруженных Сил в полном объеме на 100%. Успешность или эффективность нашего исполнения этого бюджета составляет 99,3%, 0,7 % - это те контракты по которым продолжается изучение состояния дел, принимая во внимание риски, которые должны быть нейтрализованы", - сказал Петренко.

Напомним, народные депутаты Украины приняли за основу депутатский законопроект №2398-д (альтернативный к №2398) об оборонных закупках.

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