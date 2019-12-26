Государство в 2019 году профинансировало ВСУ почти на 17 млрд грн - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Государство профинансировало нужды Вооруженных Сил Украины в 2019 году почти на 17 млрд гривен. Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает корреспондент УНН.
"В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн на все. Этот финансовый ресурс государством профинансирован для нужд Вооруженных Сил в полном объеме на 100%. Успешность или эффективность нашего исполнения этого бюджета составляет 99,3%, 0,7 % - это те контракты по которым продолжается изучение состояния дел, принимая во внимание риски, которые должны быть нейтрализованы", - сказал Петренко.
Напомним, народные депутаты Украины приняли за основу депутатский законопроект №2398-д (альтернативный к №2398) об оборонных закупках.