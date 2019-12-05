Нардепи ухвалили за основу законопроект про оборонні закупівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу депутатський законопроект №2398-д (альтернативний до №2398) про оборонні закупівлі. Відповідне рішення підтримали 293 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №2398-д передбачає розширення сфери застосування закону "Про оборонні закупівлі" в частині розповсюдження його дії на закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканості, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовлює необхідність введення надзвичайного стану.
Окрім того, законопроект посилює механізми захисту інтересів національного виробника та національної економіки в цілому.
Також передбачено можливість виключно для національних виробників збільшення гранично допустимого рівня рентабельності виконання контрактів при закупівлях без застосування конкурентних процедур.
Також законопроект передбачає зміну порядку оскарження процедур закупівлі, що здійснюються під час воєнного стану.
За словами авторів законопроекту, він створює правові та економічні передумови для розвитку конкурентного середовища у сфері оборонних закупівель, підвищення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення для потреб оборони. А також задовольняє основні вимоги законодавства Європейського Союзу на рівні основоположних засад та принципів закупівель.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що закон про Державний бюджет на 2020 рік, переданий на підпис Президенту України Володимиру Зеленському, передбачає, що фінансування сектору безпеки і оборони зросте на 33,8 млрд грн у порівнянні з поточним роком, і становитиме 5,45% від ВВП, що є пріоритетом для Зеленського.