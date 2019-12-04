Данілов: Збільшення фінансування сектору безпеки і оборони є пріоритетом для Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Закон про державний Бюджет на 2020 рік, переданий на підпис Президенту України Володимиру Зеленському, передбачає, що фінансування сектору безпеки і оборони зросте на 33,8 млрд грн у порівнянні з поточним роком, і становитиме 5,45% від ВВП, що є пріоритетом для Зеленського. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
"Секретар Ради заявив, що фінансування сектору безпеки і оборони України для Глави держави є пріоритетом. За його словами, видатки для потреб сил оборони за наполяганням Президента України вперше відповідно до закону про національну безпеку передбачені на рівні 3% від ВВП", - повідомили в РНБО.
Данілов також нагадав про ухвалене центральною радою РНБО ще 2 листопада рішення "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", уведене в дію Указом Президента України №795/2019.
Так, цей документ став основою для відповідних бюджетних показників, і передбачає фінансування потреб сектору безпеки і оборони України в обсязі не менше 245 801,8 млн грн.
"Ці видатки дозволять органам сектору безпеки і оборони України повною мірою виконати завдання із забезпечення обороноздатності та державного суверенітету", - наголосив секретар Ради.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Секретар РНБО обговорив з представницею Норвегії питання кібербезпеки
Данілов зазначив, що ухваленню рішення РНБО України передувало багато зустрічей і нарад, остання з яких, за його словами, "відбулася у кабінеті Президента України Володимира Зеленського". Тож уряд має вжити у наступному році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами, як, зокрема, розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО, а також виконання заходів із розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки.
Зазначається, що до пріоритетних напрямів фінансування відносять також посилення системи протиповітряної оборони держави, реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання Національної розвідувальної програми на 2016 – 2020 роки, посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю.
Нагадаємо, 2 листопада, РНБО ухвалила рішення щодо пропозицій до проекту Держбюджету-2020.