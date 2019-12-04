Данілов: Збільшення фінансування сектору безпеки і оборони є пріоритетом для Зеленського

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Закон про державний Бюджет на 2020 рік, переданий на підпис Президенту України Володимиру Зеленському, передбачає, що фінансування сектору безпеки і оборони зросте на 33,8 млрд грн у порівнянні з поточним роком, і становитиме 5,45% від ВВП, що є пріоритетом для Зеленського. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.