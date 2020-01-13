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В ВСУ хотят проводить подготовку специалистов через дистанционное обучение

В ВСУ хотят проводить подготовку специалистов через дистанционное обучение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. В Вооруженных силах Украины отметили, что большое внимание будет уделяться подготовке специалистов в учебных центрах, курсах и школах. Кроме того, будет использоваться дистанционное обучение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видение Генштаба по развитию ВСУ на ближайшие 10 лет.

"Во время подготовки персонала основное внимание будет уделяться обучению специалистов в учебных центрах и школах подготовки, на курсах лидерства и офицерских курсах тактического уровня при высших военных учебных заведениях. Также широко будет использоваться дистанционное обучение и сертификация самостоятельно улучшенного уровня профессионального мастерства", - говорится в сообщении.

В ВСУ также отметили, что акцент будет сделан на слаженности подразделений.

"В боевой подготовке ответственность за ее проведение и результаты будут возложены на командование видов и родов войск (сил), а именно на создание в их составе командования подготовки (TRADOC). Акцент будет сделан на слаженности подразделений в звене взвод - рота - батальон в центрах подготовки подразделений видов и родов войск (сил) с участием сертифицированных инструкторов. Для этого будут функционировать в составе СВ - два, а в других видах и родах войск (сил) - по одному Центру подготовки подразделений", - добавляется в сообщении.

Так, возможности центров будут расширены за счет использования технологий имитационного моделирования и использования подразделений обозначения действий противника.

Междувидовая и междуведомственная подготовка останется приоритетной.

Напомним, государство профинансировало нужды Вооруженных Сил Украины в 2019 году почти на 17 млрд гривен.

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