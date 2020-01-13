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Генсек НАТО розповів, як Альянс захищатиметься від російських ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг переконаний, що російська сторона систематично порушує ряд домовленостей по ліквідації ракет малої та середньої дальності, що підштовхує країни НАТО реагувати на це відповідним чином. Про це повідомляє видання WELT, інформує УНН.

"Що стосується SSC-8 (крилатих ракет великої дальності польотів - ред.), ми будемо працювати над системами протиповітряної оборони та протиракетної оборони, над звичайною зброєю, над посиленням реагування та попередження атак", - сказав Столтенберг.

За його словами, міністри оборони країн-членів НАТО вже домовилися про це.

"Розгорнувши крилаті ракети SSC-8, Росія порушила договір INF (Договір між про ліквідацію ракет середньої та малої дальності - ред.). Це частина російської стратегії -  інвестувати значні кошти в нові сучасні можливості, включаючи нову сучасну ядерну зброю", - сказав генсек.

Столтенберг переконаний, що НАТО в даному випадку реагувало, орієнтуючись виключно на власну безпеку.

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Столтенберг також підкреслив, що НАТО не має наміру розміщувати нові наземні ядерні ракети в Європі. Ще одна мета - посилити контроль над озброєнням. Перш за все, це стурбованість таких союзних держав, як Німеччина.

Причиною розширення можливостей НАТО для стримування та оборони є закінчення контракту INF для відмови від наземних систем середнього дальності. Він закінчився минулого літа, тому що США та інші партнери з НАТО вважають, що Росія роками порушує угоду.

За інформацією видання, Росія має крилаті ракети, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками і можуть пролітати більше 2000 кілометрів, проте у Кремлі відкидають такі закиди і заявляють, що дальність системи становить менше 500 кілометрів.

Як повідомлялося раніше в УНН, Столтенберг про ліквідацію Сулеймані: це було рішення США, не НАТО

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