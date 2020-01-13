Генсек НАТО розповів, як Альянс захищатиметься від російських ракет

КИЇВ. 13 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг переконаний, що російська сторона систематично порушує ряд домовленостей по ліквідації ракет малої та середньої дальності, що підштовхує країни НАТО реагувати на це відповідним чином. Про це повідомляє видання WELT, інформує УНН.