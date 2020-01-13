Генсек НАТО рассказал, как Альянс будет защищаться от российских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что российская сторона систематически нарушает ряд договоренностей по ликвидации ракет малой и средней дальности, что подталкивает страны НАТО реагировать на это соответствующим образом. Об этом сообщает издание WELT, передает УНН.
"Что касается SSC-8 (крылатых ракет большой дальности полетов - ред.), мы будем работать над системами противовоздушной обороны и противоракетной обороны, над обычным оружием, над усилением реагирования и предупреждения атак", - сказал Столтенберг.
По его словам, министры обороны стран-членов НАТО уже договорились об этом.
"Развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор INF (Договор между о ликвидации ракет средней и малой дальности - ред.). Это часть российской стратегии - инвестировать значительные средства в новые современные возможности, включая новое современное ядерное оружие", - сказал генсек.
Столтенберг убежден, что НАТО в данном случае реагировало, ориентируясь исключительно на собственную безопасность.
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Столтенберг также подчеркнул, что в НАТО не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Еще одна цель - усилить контроль над вооружением. Прежде всего, это обеспокоенность таких союзных государств, как Германия.
Причиной расширения возможностей НАТО для сдерживания и обороны является окончание контракта INF для отказа от наземных систем среднего дальности. Он закончился прошлым летом, так как США и другие партнеры по НАТО считают, что Россия годами нарушала соглашение.
По информации издания, Россия имеет крылатые ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками и могут пролетать более 2000 километров, однако в Кремле отвергают такие обвинения и заявляют, что дальность системы составляет менее 500 километров.
Как сообщалось ранее в УНН, Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО.