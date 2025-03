Столтенберг про ліквідацію Сулеймані: це було рішення США, не НАТО

"Це рішення США. Це не рішення, ухвалене глобальною коаліцією або НАТО. Але всі союзники занепокоєні дестабілізуючою діяльністю Ірану в регіоні", - вказав Столтенберг, говорячи про вбивство Сулеймані.

Також він зазначив, що представники країн-учасниць НАТО на екстреному засіданні у понеділок, 6 січня, підтримали місію Альянсу в Іраку, але вирішили призупинити її.

"На нашій сьогоднішній зустрічі союзники висловили рішучу підтримку боротьбі з ІДІЛ та місії НАТО в Іраку. У всьому, що ми робимо, безпека сил є найважливішою. Тож, ми поки що призупинили навчання на місцях. І ми вживаємо всіх запобіжних заходів, необхідних для захисту наших людей. Ми постійно переглядаємо ситуацію. І ми залишаємось у тісному контакті з іракською владою. НАТО готове продовжити навчання та нарощування потенціалу, коли дозволить ситуація", - вказав Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що у НАТО згодні, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: "This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran's destabilising activities in the region."https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ

— euronews (@euronews) 6 января 2020 г.