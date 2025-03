Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО

"Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Но все союзники обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе", - отметил Столтенберг, говоря об убийстве Сулеймани.

Также он отметил, что представители стран-участниц НАТО на экстренном заседании в понедельник, 6 января, поддержали миссию Альянса в Ираке, но решили приостановить ее.

"На нашей сегодняшней встрече союзники выразили решительную поддержку борьбе с ИГИЛ и миссии НАТО в Ираке. Во всем, что мы делаем, безопасность сил имеет первостепенное значение. Поэтому, мы пока приостановили обучение на местах. И мы принимаем все меры предосторожности, необходимые для защиты наших людей. Мы постоянно пересматриваем ситуацию. И мы остаемся в тесном контакте с иракскими властями. НАТО готова продолжить обучение и наращивание потенциала, когда позволит ситуация", - отметил Столтенберг.

Напомним, Столтенберг заявил, что в НАТО согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani : "This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO . But all allies are concerned about #Iran 's destabilising activities in the region." https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ

