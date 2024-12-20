"е-Консул": в МИД рассказали, как это упростит жизнь украинцам за рубежом

Дополнительно упрощено получение консульских услуг для украинцев за рубежом. Заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение Дія. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Детали

Сообщается, что 20 декабря Кабинет Министров Украины принял разработанное МИД постановление «О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершения отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, которые подаются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и/или информационно-коммуникационной системы „е-Консул“.

«МИД продолжает развивать современную, мобильную, цифровую и сервисно-ориентированную консульскую службу, способную адекватно и оперативно реагировать на нынешние и будущие вызовы», - отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя принятие постановления.

Благодаря принятию постановления граждане Украины за рубежом получат такие новые возможности:

1. Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (нужен только один визит в посольство или консульство для подачи документов);

2. Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;

3. Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;

4. Обмен водительского удостоверения или получение его после потери или похищения;

5. Комплексная услуга для оформления новорожденных, которая включает:

- государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);

- регистрацию ребенка гражданином Украины;

- внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);

- регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков.

Отныне заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение Дія.

«Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан», - отметил Сибига.

Отмечается, что Министерство иностранных дел продолжает работу над упрощением доступа к консульским услугам для украинских граждан, находящихся за рубежом.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины планирует воплотить масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг для украинцев за рубежом.