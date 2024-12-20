Смертельное ДТП в Донецкой области, в котором погибла журналистка: военному сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Славянске военнослужащий на микроавтобусе спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека. Среди погибших - водитель легковушки и журналистка государственных СМИ Анастасия Волкова.
Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении ДТП в городе Славянске Донецкой области в результате которого погибли два человека, среди которых журналистка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
«Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который в городе Славянске Донецкой области совершил ДТП. В результате аварии погибли два человека, среди них журналистка», - говорится в сообщении.
Сообщается, что следствие установило, что около 15:55 часов 30 мая 2024 года на перекрестке улиц Банковская и Шевченко в Славянске произошло столкновение микроавтобуса под управлением военнослужащего и легкового автомобиля.
«В результате столкновения произошел разворот транспортных средств, одно из которых зацепило прохожую, которая шла по тротуару. Водитель легковушки погиб на месте ДТП, а женщина-пешеход, которая работала журналисткой в одном из государственных СМИ, умерла в больнице», - информирует ГБР.
В рамках досудебного расследования опрошены все свидетели аварии, проведено автотехническую и ряд других экспертиз.
«Военнослужащему сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В мае в Славянске, что в Донецкой области, погибла военная корреспондентка украинского иновещания Анастасия Волкова.