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Смертельное ДТП в Донецкой области, в котором погибла журналистка: военному сообщили о подозрении

Смертельное ДТП в Донецкой области, в котором погибла журналистка: военному сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 2822 просмотра

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В Славянске военнослужащий на микроавтобусе спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека. Среди погибших - водитель легковушки и журналистка государственных СМИ Анастасия Волкова.

Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении ДТП в городе Славянске Донецкой области в результате которого погибли два человека, среди которых журналистка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР. 

«Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который в городе Славянске Донецкой области совершил ДТП. В результате аварии погибли два человека, среди них журналистка», - говорится в сообщении. 

Сообщается, что следствие установило, что около 15:55 часов 30 мая 2024 года на перекрестке улиц Банковская и Шевченко в Славянске произошло столкновение микроавтобуса под управлением военнослужащего и легкового автомобиля.

«В результате столкновения произошел разворот транспортных средств, одно из которых зацепило прохожую, которая шла по тротуару. Водитель легковушки погиб на месте ДТП, а женщина-пешеход, которая работала журналисткой в одном из государственных СМИ, умерла в больнице», - информирует ГБР. 

В рамках досудебного расследования опрошены все свидетели аварии, проведено автотехническую и ряд других экспертиз. 

«Военнослужащему сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В мае в Славянске, что в Донецкой области, погибла военная корреспондентка украинского иновещания Анастасия Волкова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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