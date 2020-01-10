Генсек НАТО заявив, що у нього немає підстав не вірити словам Трюдо про авіакатастрофу

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У НАТО немає підстав не довіряти заявам країн-членів альянсу щодо причин аварії літака МАУ недалеко від аеропорту Тегерана. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні засідання Ради з міжнародних справ в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

"Я не буду вдаватися в подробиці про роботу нашої розвідки, але я можу сказати, що у нас немає підстав не вірити повідомленням, які ми бачили з різних столиць країн НАТО, і вони висловили стурбованість з приводу інформації про те, що літак, можливо, був збитий іранськими системами ППО", - заявив Генсекретар НАТО.

Саме тому, вважає він, необхідно продовжувати розслідування і встановити всі факти, і саме тому важливо мати повне співробітництво з іранською стороною в такому розслідуванні.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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