Генсек НАТО заявив, що у нього немає підстав не вірити словам Трюдо про авіакатастрофу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У НАТО немає підстав не довіряти заявам країн-членів альянсу щодо причин аварії літака МАУ недалеко від аеропорту Тегерана. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні засідання Ради з міжнародних справ в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Я не буду вдаватися в подробиці про роботу нашої розвідки, але я можу сказати, що у нас немає підстав не вірити повідомленням, які ми бачили з різних столиць країн НАТО, і вони висловили стурбованість з приводу інформації про те, що літак, можливо, був збитий іранськими системами ППО", - заявив Генсекретар НАТО.
Саме тому, вважає він, необхідно продовжувати розслідування і встановити всі факти, і саме тому важливо мати повне співробітництво з іранською стороною в такому розслідуванні.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.