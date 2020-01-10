Генсек НАТО заявил, что у него нет оснований не верить словам Трюдо об авиакатастрофе

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110227 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123441 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103780 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107195 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107476 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131759 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. У НАТО нет оснований не доверять заявлениям стран-членов альянса относительно причин крушения самолёта МАУ недалеко от аэропорта Тегерана. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии заседания Совета по международным делам в Брюсселе, передаёт корреспондент УНН.

“Я не буду вдаваться в подробности о работе нашей разведке, но я могу сказать, что у нас нет оснований не верить сообщениям, которые мы видели из разных столиц стран НАТО, и они выразили обеспокоенность по поводу информации о том, что самолет, возможно, был сбит иранскими системами ПВО”, — заявил Генсекретарь НАТО.

Именно поэтому, считает он, необходимо продолжать расследование и установить все факты, и именно поэтому важно иметь полное сотрудничество с иранской стороной в таком расследовании.

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолёт над Ираном.

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