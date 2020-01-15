Україна готова брати повноцінну участь у системі закупівель НАТО - Кулеба

КИЇВ. 15 січня. УНН. Україна активізувала зусилля, щоби приєднатися до послуг та партнерств Агенції НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency — NSPA). Так Україна матиме повноцінний доступ до системи закупівель Альянсу. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі на зустрічах із керівництвом НАТО української делегації, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.