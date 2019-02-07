Украина экстрадирует двух разыскиваемых за убийство в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Оперативники Нацполиции задержали двух подозреваемых в убийстве, которых разыскивали правоохранительные органы Германии. 1 февраля одного из задержанных экстрадировали в Германию. Экстрадиция второго подозреваемого запланирована на сегодня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Двое мужчин - граждан одной из стран Ближнего Востока - в августе 2017-го в городе Вупперталь в Германии, как отмечается, совершили умышленное убийство гражданина Ирака и ножом ранили другого. Правоохранители Германии объявили злоумышленников в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных ст. 212 (Умышленное убийство) и ст. 224 (Тяжкие телесные повреждения) УК Германии.
Задержали злоумышленников в Киеве сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Одного из разыскиваемых - в Голосеевском районе Киева. Позже в Днепровском районе столицы оперативники задержали и второго разыскиваемого. Оба подозреваемых для проживания в Украине использовали методы конспирации.
1 февраля одного из задержанных уже экстрадировали в ФРГ. Экстрадиция второго подозреваемого запланирована сегодня, 7 февраля. Согласно законодательству Германии им грозит до 15 лет заключения.
Напомним, из Италии экстрадировали львовянина, разыскиваемого за убийство.