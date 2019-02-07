Украина экстрадирует двух разыскиваемых за убийство в Германии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77018 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101243 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135891 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134350 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131587 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125996 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163457 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117913 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Украина экстрадирует двух разыскиваемых за убийство в Германии

Украина экстрадирует двух разыскиваемых за убийство в Германии

Киев  •  УНН

 • 10336 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Оперативники Нацполиции задержали двух подозреваемых в убийстве, которых разыскивали правоохранительные органы Германии. 1 февраля одного из задержанных экстрадировали в Германию. Экстрадиция второго подозреваемого запланирована на сегодня. Об этом  УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Двое мужчин - граждан одной из стран Ближнего Востока - в августе 2017-го в городе Вупперталь в Германии, как отмечается, совершили умышленное убийство гражданина Ирака и ножом ранили другого. Правоохранители Германии объявили злоумышленников в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных ст. 212 (Умышленное убийство) и ст. 224 (Тяжкие телесные повреждения) УК Германии.

Задержали злоумышленников в Киеве сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Одного из разыскиваемых - в Голосеевском районе Киева. Позже в Днепровском районе столицы оперативники задержали и второго разыскиваемого. Оба подозреваемых для проживания в Украине использовали методы конспирации.

1 февраля одного из задержанных уже экстрадировали в ФРГ. Экстрадиция второго подозреваемого запланирована сегодня, 7 февраля. Согласно законодательству Германии им грозит до 15 лет заключения.

Напомним, из Италии экстрадировали львовянина, разыскиваемого за убийство.

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