Україна екстрадує двох розшукуваних за вбивство у Німеччині

Двоє чоловіків - громадян однієї з країн Близького Сходу - у серпні 2017 року у місті Вупперталь у Німеччині, як зазначається, скоїли умисне вбивство громадянина Іраку та ножем поранили іншого. Правоохоронці Німеччині оголосили зловмисників у міжнародний розшук за вчинення злочинів, передбачених ст. 212 (Умисне вбивство) та ст. 224 (Тяжкі тілесні ушкодження) КК Німеччини.

Затримали зловмисників у Києві працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Одного з розшукуваних - у Голосіївському районі Києва. Пізніше у Дніпровському районі столиці оперативники затримали й другого розшукуваного. Обидва підозрюваних для проживання в Україні використовували методи конспірації.

1 лютого одного із затриманих вже екстрадували до Федеративної Республіки Німеччина. Екстрадиція другого підозрюваного запланована сьогодні, 7 лютого. Згідно із законодавством Німеччини їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, з Італії екстрадували львів’янина, розшукуваного за вбивство.