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З Італії екстрадували львів’янина, розшукуваного за вбивство

З Італії екстрадували львів’янина, розшукуваного за вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. В Італії, неподалік від міста Неаполь, затримали львів’янина, якого розшукували за вбивство. До нього застосовано екстрадиційний арешт. Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН. 

"У вересні 2015 року до одного з будинків у Львові на автомобілі "BMW" під’їхали невідомі особи у камуфляжній формі і розстріляли 50-річного чоловіка. Від отриманих поранень потерпілий загинув. Невдовзі зазначену іномарку з номерами на чорному фоні співробітники міліції знайшли у середмісті. Причетним до смерті львів’янина виявився один з учасників місцевої організованої злочинної групи, раніше судимий за розбійні напади 1973 року народження", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці додали, що здобули достатньо підстав для притягнення винного до відповідальності за скоєний злочин, однак підозрюваний переховувався від слідства, а згодом залишив Україну. Наприкінці 2016 року зловмисника оголосили у міжнародний розшук.

Внутрішня безпека Національної поліції встановили, що зловмисник ховається на території Італії.Спільними силами ДВБ НПУ, Інтерполу та італійської поліції втікач був затриманий неподалік міста Неаполь та до нього застосовано екстрадиційний арешт.

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"У лютому 2019 року 45-річного учасника ОЗГ етаповано до України. Слідчими львівської поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області, зловмисникові оголошено підозру за п.12 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство – ред.) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Галицьким районним судом міста Львова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, Князівство Андорра вперше в історії провела процедуру екстрадиції і видворила до України львів’янина, якого розшукували за викрадення авто і затриманого Андоррі.

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