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Из Италии экстрадировали львовянина, разыскиваемого за убийство

Из Италии экстрадировали львовянина, разыскиваемого за убийство

Киев  •  УНН

 • 11473 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Италии, недалеко от города Неаполь, задержали львовянина, которого разыскивали за убийство. К нему применен экстрадиционный арест. Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.

"В сентябре 2015 году к одному из домов во Львове на автомобиле "BMW" подъехали неизвестные лица в камуфляжной форме и расстреляли 50-летнего мужчину. От полученных ранений потерпевший погиб. Вскоре указанную иномарку с номерами на черном фоне сотрудники милиции нашли в центре. Причастным к смерти львовянина оказался один из участников местной организованной преступной группы, ранее судимый за разбойные нападения 1973 года", - говорится в сообщении.

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Правоохранители добавили, что получили достаточно оснований для привлечения виновного к ответственности за совершенное преступление, однако подозреваемый скрывался от следствия, а впоследствии покинул Украину. В конце 2016 злоумышленника объявили в международный розыск.

Внутренняя безопасность Национальной полиции установили, что злоумышленник скрывается на территории Италии. Общеми силами ДВБ НПУ, Интерпола и итальянской полиции беглец был задержан недалеко от города Неаполь и к нему применен экстрадиционный арест.

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"В феврале 2019 45-летнего участника ОПГ этапировали в Украину. Следователями львовской полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области, злоумышленнику объявлено подозрение по п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство - ред.) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Галицким районным судом Львова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, Княжество Андорра впервые в истории провела процедуру экстрадиции и выдворила в Украину львовянина, которого разыскивали за похищение авто и задержанного в Андорре.

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