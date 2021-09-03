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Украина доставила в Литву вторую партию гуманитарной помощи из-за кризиса на границе с Беларусью

Украина доставила в Литву вторую партию гуманитарной помощи из-за кризиса на границе с Беларусью

Киев  •  УНН

 • 20210 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украина доставила в Литовской Республику вторую партию гуманитарной помощи для усиления охраны границ государства от нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Цитата:

"2 сентября, гуманитарный груз, направленный Украиной для потребностей по безопасности Литовской Республики, достался до места назначения и прошел все необходимые таможенные процедуры", - рассказали в ГСЧС.

Детали

Более 48 тонн гуманитарной помощи было направлено 1 сентября из Украины в Литву. Ранее, 14 августа, еще 38 тонн груза доставили в балтийскую страну.

Это - первый и второй этапы помощи из трех запланированных, которую Украина направляет в соответствии с указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета министров.

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Дополнение

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе протяженностью около 680 км. Кроме того, Вильнюс усилил миграционное законодательство. В частности, решено ускорить рассмотрение ходатайств об убежищи и ограничить возможности передвижения нелегалов территорией Литвы и некоторые другие их права. Парламент Литвы признал действия белорусских властей "гибридной агрессией" и обвинил Минск в намерении обострить ситуацию с помощью организованных потоков мигрантов.

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