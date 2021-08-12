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Україна направила Литві гуманітарну допомогу через кризу на кордоні з Білоруссю

Україна направила Литві гуманітарну допомогу через кризу на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

 • 24166 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україна направила Литовській Республіці гуманітарну допомогу задля посилення охорони кордонів держави від нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.

Цитата:

“Більше 38 тонн гуманітарного вантажу відправилися сьогодні, 12 серпня, із України до Литви. Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.

Контекст

Офіс президента оголосив на початку серпня, що Україна надасть гуманітарну допомогу Литві у зв’язку із суттєвим збільшенням кількості нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

Додамо

На початку липня Литва ввела режим екстремальної ситуації через різкий наплив нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю і оголосила про будівництво нової стіни на кордоні протяжністю близько 680 км. Крім того, Вільнюс посилив міграційне законодавство. Зокрема, вирішено прискорити розгляд клопотань про притулок і обмежити можливості пересування нелегалів по території Литви і деякі інші їх права. Парламент Литви визнав дії білоруської влади “гібридною агресією” і звинуватив Мінськ у намірі загострити ситуацію за допомогою організованих потоків мігрантів.

6 серпня 2021 року начальник Служби охорони держкордону при МВС Литви генерал Рустамас Любаєвас повідомив, що протягом тижня прикордонники не допустили проникнення на територію Литви близько 700 нелегальних мігрантів, які повернулися назад в Білорусь.

7 серпня були видворені ще близько 250, до ранку неділі — близько 80 осіб.

З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад 4 тис. нелегальних мігрантів. Це у 50 разів більше, ніж за весь 2020 рік. В кінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна служила бар’єром на шляху перекидання нелегальних мігрантів в сусідню державу, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

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Українські Національні Новини

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