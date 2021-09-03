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Україна доставила до Литви другу партію гуманітарної допомоги через кризу на кордоні з Білоруссю

Україна доставила до Литви другу партію гуманітарної допомоги через кризу на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Україна доставила до Литовської Республіки другу партію гуманітарної допомоги задля посилення охорони кордонів держави від нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Цитата:

"2 вересня, гуманітарний вантаж, направлений Україною для безпекових потреб Литовської Республіки, дістався місця призначення та пройшов всі необхідні митні процедури", - розповіли у ДСНС.

Деталі

Понад 48 тонн гуманітарної допомоги було направлено 1 вересня із України до Литви. Раніше, 14 серпня, ще 38 тонн вантажу доставили балтійській країни.

Це – перший та другий етапи допомоги з трьох запланованих, яку Україна направляє відповідно до указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів.

Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

Доповнення

На початку липня Литва ввела режим екстремальної ситуації через різкий наплив нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю і оголосила про будівництво нової стіни на кордоні протяжністю близько 680 км. Окрім того, Вільнюс посилив міграційне законодавство. Зокрема, вирішено прискорити розгляд клопотань про притулок і обмежити можливості пересування нелегалів по території Литви і деякі інші їх права. Парламент Литви визнав дії білоруської влади “гібридною агресією” і звинуватив Мінськ у намірі загострити ситуацію за допомогою організованих потоків мігрантів.

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