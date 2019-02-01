Украина помогала Турции в борьбе с организацией проповедника Гюлена
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Турция благодарна Украине за сотрудничество в борьбе с терроризмом, в частности с организацией FETÖ. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой МИД Украины Павел Климкин в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Я хочу поблагодарить всех украинских официальных лиц, в первую очередь президента Порошенко и министра иностранных дел Климкина, за понимание и сотрудничество в борьбе с терроризмом, особенно с организацией FETÖ", - сказал министр.
Напомним, сотрудники Турецкой национальной контрразведывательной организации доставили 15 июля из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETО Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 году.
Кутбеттина Гюлена, который находился в заключении с октября 2016 года, обвинили в членстве в вооруженном террористической группировке. Он, однако, отвергает все обвинения и настаивает на своем освобождении.
Его брат Фетхуллах, проживающий в США, также отрицает свою причастность к организации попытки переворота. Правительство Эрдогана, однако, требует экстрадиции Фетхуллаха Гюлена из США, а также преследует всех, кто имеет по крайней мере потенциальную связь с движением Гюлена.