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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79764 просмотра

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8 марта, 10:25 • 102047 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 135063 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131935 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141522 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

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Украина помогала Турции в борьбе с организацией проповедника Гюлена

Украина помогала Турции в борьбе с организацией проповедника Гюлена

Киев  •  УНН

 • 12555 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Турция благодарна Украине за сотрудничество в борьбе с терроризмом, в частности с организацией FETÖ. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой МИД Украины Павел Климкин в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Я хочу поблагодарить всех украинских официальных лиц, в первую очередь президента Порошенко и министра иностранных дел Климкина, за понимание и сотрудничество в борьбе с терроризмом, особенно с организацией FETÖ", - сказал министр.

Напомним, сотрудники Турецкой национальной контрразведывательной организации доставили 15 июля из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETО Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 году.

Кутбеттина Гюлена, который находился в заключении с октября 2016 года, обвинили в членстве в вооруженном террористической группировке. Он, однако, отвергает все обвинения и настаивает на своем освобождении.

Его брат Фетхуллах, проживающий в США, также отрицает свою причастность к организации попытки переворота. Правительство Эрдогана, однако, требует экстрадиции Фетхуллаха Гюлена из США, а также преследует всех, кто имеет по крайней мере потенциальную связь с движением Гюлена.

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