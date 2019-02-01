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Україна допомагала Туреччині у боротьбі з організацією проповідника Гюлена

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Туреччина вдячна Україні за співробітництво у боротьбі з тероризмом, зокрема з організацією FETÖ. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним в Одесі, передає кореспондент УНН.

“Я хочу подякувати всім українським офіційним особам, в першу чергу президенту Порошенку і міністру закордонних справ Клімкіну, за розуміння і співробітництво у боротьбі з тероризмом, особливо з організацією FETÖ”, — сказав міністр.

Нагадаємо, співробітники Турецької національної контррозвідувальної організації доставили 15 липня з України в Туреччину ключового експерта організації FETО Фетхуллаха Гюлена, звинуваченого в організації спроби перевороту в 2016 році.

Кутбеттіна Гюлена, який перебував в ув'язненні з жовтня 2016 року, звинуватили в членстві в озброєному терористичному угрупованні. Він, однак, відкидає всі звинувачення та наполягає на своєму звільненні.

Його брат Фетхуллах, який проживає в США, також заперечує свою причетність до організації спроби перевороту. Уряд Ердогана, однак, вимагає екстрадиції Фетхуллаха Гюлена зі США, а також переслідує всіх, хто має принаймні потенційний зв'язок з рухом Гюлена.

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