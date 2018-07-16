З України до Туреччини доставили ключового члена організації Гюлена
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня УНН. Співробітники Турецької національної контррозвідувальної організації доставили після обіду у неділю, 15 липня, з України в Туреччину ключового експерта організації FETО Фетхуллаха Гюлена, звинуваченого в організації спроби перевороту в 2016 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
Юсуф Інан вважається експертом FETО зі ЗМІ. Він створив велику кількість інтернет-сайтів, а також сторінок організації у соціальних мережах.
За дорученням Фетуллаха Гюлена Інан, як стверджується, поширював дезінформацію про турецьких політиків, намагаючись зганьбити їх в очах громадськості.
Раніше, державна прокуратура Стамбула повідомила про затримання у справі про розслідування діяльності терористичної організації FETO в турецьких збройних силах.
Нагадаємо, влада Туреччини видали ордер на арешт опозиційного проповідника Фетхуллаха Ґюлена в зв'язку з убивством в 2017 році російського посла Андрія Карлова.
Як повідомляв УНН, 11 січня в Туреччині заарештували "ключового організатора" вбивства посла А.Карлова.
Підозрюваний вже перебував у в'язниці за причетність до угруповання FETO, тепер йому приписується і "ключова роль" в організації вбивства посла.
Посол РФ в Туреччині Андрій Карлов був застрелений 19 грудня 2016 року під час відкриття фотовиставки в Анкарі.