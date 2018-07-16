Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50068 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105501 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127093 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134463 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170337 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153805 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141465 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182156 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена

Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена

Киев  •  УНН

 • 11596 просмотра

КИЕВ. 16 июля УНН. Сотрудники Турецкой национальной контрразведывательной организации доставили после обеда в воскресенье, 15 июля, из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETО Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Юсуф Инан считается экспертом FETО со СМИ. Он создал большое количество интернет-сайтов, а также страницы организации в социальных сетях.

По поручению Фетуллаха Гюлена Инан, как утверждается, распространял дезинформацию о турецких политиках, пытаясь опорочить их в глазах общественности.

Ранее, государственная прокуратура Стамбула сообщила о задержании по делу о расследовании деятельности террористической организации FETO в турецких вооруженных силах.

Напомним, власти Турции выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в связи с убийством в 2017 году российского посла Андрея Карлова.

Как сообщал УНН, 11 января в Турции арестовали "ключевого организатора" убийства посла А.Карлов.

Подозреваемый уже находился в тюрьме за причастность к группировке FETO, теперь ему приписывается и "ключевая роль" в организации убийства посла.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 во время открытия фотовыставки в Анкаре.

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