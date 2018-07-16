Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля УНН. Сотрудники Турецкой национальной контрразведывательной организации доставили после обеда в воскресенье, 15 июля, из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETО Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Юсуф Инан считается экспертом FETО со СМИ. Он создал большое количество интернет-сайтов, а также страницы организации в социальных сетях.
По поручению Фетуллаха Гюлена Инан, как утверждается, распространял дезинформацию о турецких политиках, пытаясь опорочить их в глазах общественности.
Ранее, государственная прокуратура Стамбула сообщила о задержании по делу о расследовании деятельности террористической организации FETO в турецких вооруженных силах.
Напомним, власти Турции выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в связи с убийством в 2017 году российского посла Андрея Карлова.
Как сообщал УНН, 11 января в Турции арестовали "ключевого организатора" убийства посла А.Карлов.
Подозреваемый уже находился в тюрьме за причастность к группировке FETO, теперь ему приписывается и "ключевая роль" в организации убийства посла.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 во время открытия фотовыставки в Анкаре.