Украина бьет температурные рекорды, опережая другие страны

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КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине средние показатели температуры атмосферного воздуха достигли критической отметки и составляют 1,5 °С. Об этом свидетельствуют данные последнего доклада Всемирной метеорологической организации, которые сегодня обнародовал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время экологического форума в Киеве, передает УНН.

"Есть информация, что в 2018 году средняя глобальная температура на планете поднялась почти до 1°C выше показателя доиндустриального периода. Парижское климатическое соглашение определяет, что предельно допустимый предел не выше 1,5°C. Обращаю ваше внимание, что в Украине потепление происходит несколько быстрее, и по последним данным этот показатель как раз составляет около 1,5°C", - сообщил министр.

В докладе указывается, что согласно обнародованным недавно данным в целом на планете последние четыре года были самыми теплыми за всю историю наблюдений на фоне сохранения долгосрочной тенденции потепления. Зоной наиболее интенсивного потепления стала Арктика.

Министр также озвучил данные еще одного доклада, который принадлежит Межправительственной группе экспертов по изменению климата о последствиях глобального потепления на 1,5 °С, где ученые указывают, что для предотвращения негативных тенденций глобальные антропогенные выбросы углекислого газа должны сократиться к 2030 году примерно на 45% по сравнению с уровнем 2010 года и достичь нулевого нетто показателя примерно до 2050 года.

Напомним, десятки тысяч школьников в Берлине выступили в защиту климата.

Украинские Национальные Новости

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