Україна б’є температурні рекорди, випереджаючи інші країни

"Маємо інформацію, що у 2018 році середня глобальна температура на планеті піднялася майже до 1°C вище показника доіндустріального періоду. Паризька кліматична угода визначає, що гранично допустима межа не вище 1,5°C. Звертаю вашу увагу, що в Україні потепління відбувається дещо швидше, і за останніми даними цей показник якраз становить біля 1,5°C", - повідомив міністр.

У доповіді вказується, що згідно оприлюднених нещодавно даних загалом на планеті останні чотири роки були найтеплішими за всю історію спостережень на тлі збереження довгострокової тенденції потепління. Зоною найбільш інтенсивного потепління стала Арктика.

Міністр також озвучив дані ще однієї доповіді, яка належить Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату про наслідки глобального потепління на 1,5°С, де вчені вказують, що задля запобігання негативним тенденціям глобальні антропогенні викиди вуглекислого газу повинні скоротитися до 2030 року приблизно на 45% порівняно з рівнем 2010 року і досягти нульового нетто показника приблизно до 2050 року.

Нагадаємо, десятки тисяч школярів в Берліні виступили на захист клімату.