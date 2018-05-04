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Украина более чем вдвое сократила импорт газа из ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. За четыре месяца 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные “Укртрансгаза”.

Украина более чем вдвое сократила импорт газа из ЕС

“С начала 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, созданному за счет ресурса НАК „Нафтогаз Украины“ и других клиентов до начала сезона отбора”, — отметили в компании.

В частности, за январь-апрель текущего года поступления природного газа из стран ЕС составил 2,2 млрд куб. м, что на 2,6 млрд куб. м, или на 54,2% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года.

Наибольшие объемы углеводородов был импортирован по газотранспортныму коридору из Словакии — 1,4 млрд куб. м (-64%), а также из Венгрии — 0,5 млрд куб. м (+ 25%) и Польши — 0,3 млрд куб. м (-25%).

Напомним, в “Нафтогазе” опровергли информацию о том, что 25 апреля началась закупка газа у “Газпрома”.

Украинские Национальные Новости

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