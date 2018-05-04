Украина более чем вдвое сократила импорт газа из ЕС

“С начала 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, созданному за счет ресурса НАК „Нафтогаз Украины“ и других клиентов до начала сезона отбора”, — отметили в компании.

В частности, за январь-апрель текущего года поступления природного газа из стран ЕС составил 2,2 млрд куб. м, что на 2,6 млрд куб. м, или на 54,2% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года.

Наибольшие объемы углеводородов был импортирован по газотранспортныму коридору из Словакии — 1,4 млрд куб. м (-64%), а также из Венгрии — 0,5 млрд куб. м (+ 25%) и Польши — 0,3 млрд куб. м (-25%).

Напомним, в “Нафтогазе” опровергли информацию о том, что 25 апреля началась закупка газа у “Газпрома”.