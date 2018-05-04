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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна більш ніж удвічі скоротила імпорт газу з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. За чотири місяці 2018 року імпорт газу з країн Європи зменшився більше ніж у 2 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, передає УНН з посиланням на дані “Укртрансгазу”.

Україна більш ніж удвічі скоротила імпорт газу з ЄС

“З початку 2018 року імпорт газу з країн Європи зменшився більше ніж у 2 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Так сталося завдяки значному запасу газу в ПСГ, який було створено за рахунок ресурсу НАК „Нафтогаз України“ та інших клієнтів до початку сезону відбору”, — зауважили у компанії.

Зокрема, за січень—квітень поточного року надходження природного газу з країн ЄС склало 2,2 млрд куб. м, що на 2,6 млрд куб. м, або на 54,2%, менше, ніж за перші чотири місяці минулого року.

Найбільші обсяги вуглеводнів було імпортовано газотранспортним коридором зі Словаччини — 1,4 млрд куб. м (-64%), а також з Угорщини — 0,5 млрд куб. м (+25%) та Польщі — 0,3 млрд куб. м (-25%).

Нагадаємо, у “Нафтогазі” спростували інформацію про те, що 25 квітня розпочалася закупівля газу у “Газпрому”.

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