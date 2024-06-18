Украинцы завоевали вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Белграде

Украинцы Ксения Байло и Марко Барсуков завоевали бронзовую медаль на чемпионате Европы-2024 по водным видам спорта. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Бронзовыми призерами в синхронных прыжках смешанных пар с 10-метровой вышки стали Ксения Байло и Марко Барсуков с результатом 256.02 балла, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 17-летний Марко Барсуков дебютировал на взрослом чемпионате Европы и сумел подняться на пьедестал почета. Для 19-летней Ксении Байло - это уже восьмая медаль континентальных первенств.

Золотые медали достались дуэту из Испании, "серебро" взяли представители Германии.

Соревнования продлятся до 23 июня.

Напомним

Украинские спортсмены завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду смешанными парами на чемпионате Европы 2024 года в Белграде.