Украинцы завоевали вторую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Белграде
Киев • УНН
Ксения Байло и Марко Барсуков завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках смешанных пар с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта 2024 года в Белграде.
Украинцы Ксения Байло и Марко Барсуков завоевали бронзовую медаль на чемпионате Европы-2024 по водным видам спорта. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Бронзовыми призерами в синхронных прыжках смешанных пар с 10-метровой вышки стали Ксения Байло и Марко Барсуков с результатом 256.02 балла,
Детали
Отмечается, что 17-летний Марко Барсуков дебютировал на взрослом чемпионате Европы и сумел подняться на пьедестал почета. Для 19-летней Ксении Байло - это уже восьмая медаль континентальных первенств.
Золотые медали достались дуэту из Испании, "серебро" взяли представители Германии.
Соревнования продлятся до 23 июня.
Напомним
Украинские спортсмены завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду смешанными парами на чемпионате Европы 2024 года в Белграде.