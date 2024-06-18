Українці здобули другу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Белграді
Київ • УНН
Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзову медаль у синхронних стрибках змішаних пар з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2024 року в Белграді.
Українці Ксенія Байло та Марко Барсуков здобули бронзову медаль на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
Бронзовими призерами у синхронних стрибках змішаних пар з 10-метрової вишки стали Ксенія Байло та Марко Барсуков з результатом 256.02 бала,
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Зазначається, що17-річний Марко Барсуков дебютував на дорослому чемпіонаті Європи і зумів піднятися на п'єдестал пошани. Для 19-річної Ксенії Байло - це вже восьма медаль континентальних першостей.
Золоті медалі дісталися дуету з Іспанії, "срібло" взяли представники Німеччини.
Змагання триватимуть до 23 червня.
Нагадаємо
Українські спортсмени завоювали срібні медалі у командних змаганнях зі стрибків у воду змішаними парами на чемпіонаті Європи 2024 року в Белграді.