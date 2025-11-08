Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по современному пятиборью

Украинские спортсмены завоевали сразу четыре медали на чемпионате Европы по современному пятиборью в Турции. Две из них - "золотые", передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Детали

В четвертый день соревнований чемпионата Европы по современному пятиборью в Турции украинцы завоевали 4 медали в триатле в личном первенстве:

"Золото": Дмитрий Кирпулянский (Masters 40+).

"Золото": Олег Рыбак (U19, юноши).

"Серебро": Ева Чайка (U17, девушки).

"Бронза": Александр Товкай (взрослые).

