Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по современному пятиборью
Киев • УНН
На чемпионате Европы по современному пятиборью в Турции украинские спортсмены завоевали четыре медали. Дмитрий Кирпулянский и Олег Рыбак завоевали золотые награды.
Украинские спортсмены завоевали сразу четыре медали на чемпионате Европы по современному пятиборью в Турции. Две из них - "золотые", передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Детали
В четвертый день соревнований чемпионата Европы по современному пятиборью в Турции украинцы завоевали 4 медали в триатле в личном первенстве:
"Золото": Дмитрий Кирпулянский (Masters 40+).
"Золото": Олег Рыбак (U19, юноши).
"Серебро": Ева Чайка (U17, девушки).
"Бронза": Александр Товкай (взрослые).
