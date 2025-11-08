ukenru
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця КузнєцоваPhoto
16:00 • 15876 перегляди
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
14:50 • 25283 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 31575 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 53481 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 94403 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 94352 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 132984 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 96438 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 76958 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Українці вибороли чотири медалі на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

На чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства у Туреччині українські спортсмени здобули чотири медалі. Дмитро Кірпулянський і Олег Рибак вибороли золоті нагороди.

Українці вибороли чотири медалі на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства

Українські спортсмени здобули одразу чотири медалі на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства у Туреччині. Дві з них - "золоті", передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Деталі

У четвертий день змагань чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства у Туреччині українці вибороли 4 медалі у тріатлі в особистій першості:

"Золото": Дмитро Кірпулянський (Masters 40+).

"Золото": Олег Рибак (U19, юнаки).

"Срібло": Єва Чайка (U17, дівчата).

"Бронза": Олександр Товкай (дорослі).

Антоніна Туманова

