Українці вибороли чотири медалі на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства
Київ • УНН
На чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства у Туреччині українські спортсмени здобули чотири медалі. Дмитро Кірпулянський і Олег Рибак вибороли золоті нагороди.
Українські спортсмени здобули одразу чотири медалі на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства у Туреччині. Дві з них - "золоті", передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.
Деталі
У четвертий день змагань чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства у Туреччині українці вибороли 4 медалі у тріатлі в особистій першості:
"Золото": Дмитро Кірпулянський (Masters 40+).
"Золото": Олег Рибак (U19, юнаки).
"Срібло": Єва Чайка (U17, дівчата).
"Бронза": Олександр Товкай (дорослі).
