Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Украинцы в Швейцарии до 10 сентября 2024 года смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников в результате войны. Об этом сообщает управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Министерства внутренних дел, пишет УНН.

Во взаимодействии с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и Секретариатом Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (ІСМР, International Commission on Missing Persons) планирует провести кампанию по сбору референтных (ДНК) образцов в сентябре 2024 года в Швейцарии, - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в МВД, если в семье гражданина есть лицо, пропавшее без вести в связи с военной агрессией российской федерации в Украине, человек может предоставить свои референтные (ДНК) образцы МКЗБ.

Для записи на отбор ДНК образцов просим оставить информацию о лице, пропавшем без вести, по ссылке или предоставив соответствующую информацию по телефону МКЗБ в Украине +38 (068) 791-00-00 (доступны также мессенджеры Telegram, Viber, Whatsapp), - отмечается в сообщении.

Для поиска пропавших без вести: омбудсмен призвал украинцев за рубежом сдать образцы ДНК