Украинцы в марте вдвое активнее покупали электромобили: стали известны бестселлеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  127229 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  164846 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129689 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206017 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193186 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182968 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

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5 апреля 2024, 08:38  •  152949 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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2 апреля 2024, 04:45  •  457956 просмотра

Украинцы в марте вдвое активнее покупали электромобили: стали известны бестселлеры

В марте автопарк Украины пополнился более 4 400 электромобилями, а спрос на них вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Экономика •   •  7964 просмотра
Украинцы в марте вдвое активнее покупали электромобили: стали известны бестселлеры

Во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали "российские коттеджи"

Во время учений НАТО шведские и норвежские солдаты жили в арендованных коттеджах, принадлежащих российской элите и представителям партии владимира путина, вблизи норвежской военной базы.

Новости Мира •   •  7240 просмотра
Во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали "российские коттеджи"

Дым крематория военного мемориального кладбища не будет загрязнять окружающую среду - Минветеранов

Крематорий Национального военного мемориального кладбища будет иметь современные технологии очистки дыма, которые не угрожают окружающей среде и здоровью людей, обеспечивая отсутствие загрязняющего воздействия на окружающую среду.

Общество •   •  8495 просмотра
Дым крематория военного мемориального кладбища не будет загрязнять окружающую среду - Минветеранов

Закупка оружия для ВСУ по завышенным ценам: НАБУ провело обыски в Украине и Польше

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Украине и Польше относительно возможной закупки оружия для Вооруженных сил по завышенным ценам в период с апреля 2022 по февраль 2023 года.

политика •   •  9161 просмотра
Закупка оружия для ВСУ по завышенным ценам: НАБУ провело обыски в Украине и Польше

Ракетная атака рф на Полтавскую область: несколько пострадавших в больнице в среднем и тяжелом состоянии - ОВА

Несколько человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Полтавской области 8 апреля, некоторые из них находятся в больнице в среднем и тяжелом состоянии.

Война •   •  14319 просмотра
Ракетная атака рф на Полтавскую область: несколько пострадавших в больнице в среднем и тяжелом состоянии - ОВА

Расстрел украинских военнопленных: проверяют на причастность несколько подразделений россиян - Офис Генпрокурора

Несколько российских подразделений, в частности 328-й полк 104-й дивизии вдф рф и 345-й полк той же дивизии, могут быть причастны к расстрелу безоружных украинских военнопленных под Крынками в Херсонской области.

Война •   •  13052 просмотра
Расстрел украинских военнопленных: проверяют на причастность несколько подразделений россиян - Офис Генпрокурора

Фиктивно зачислял на службу футболистов: на Прикарпатье будут судить командира ТЦК

Будут судить командира роты охраны ТЦК в Ивано-Франковской области, под руководством которого фиктивно служили семь военнослужащих, среди которых игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды.

Криминал и ЧП •   •  12872 просмотра
Фиктивно зачислял на службу футболистов: на Прикарпатье будут судить командира ТЦК

Атака на авиационный завод в воронежской области рф: источники сообщили, что это спецоперация ГУР

Два беспилотника атаковали авиационный завод № 711 в воронежской области россии.

Война •   •  13563 просмотра
Атака на авиационный завод в воронежской области рф: источники сообщили, что это спецоперация ГУР

Донетчина: армия рф ночью ударила по Дружковке, из-за обстрелов за сутки один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб и пятеро получили ранения, в том числе ребенок, в результате обстрела российскими войсками семи населенных пунктов в Донецкой области.

Война •   •  15496 просмотра
Донетчина: армия рф ночью ударила по Дружковке, из-за обстрелов за сутки один человек погиб, пятеро ранены

Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Львовской областях, Харьковская область до сих пор на графиках - Минэнерго

Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, а именно - высоковольтные подстанции в Полтавской и Львовской областях.

Война •   •  16957 просмотра
Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Львовской областях, Харьковская область до сих пор на графиках - Минэнерго