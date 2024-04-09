Украинцы в марте вдвое активнее покупали электромобили: стали известны бестселлеры

Автопарк Украины в марте пополнили более 4,4 тысячи автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает ассоциация "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

По сравнению с прошлогодним мартом спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

Доля новых машин в регистрациях BEV достигла 20%.

"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4337 шт. (новых - 900 шт., подержанных - 3437 шт.). Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто", - сообщили в ассоциации.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца, как отмечается, попали:

VOLKSWAGEN ID.4 - 207 ед;

BYD Song Plus - 112 ед;

HONDA eNS1 - 79 ед;

HONDA M-NV - 70 ед;

NISSAN Ariya - 68 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf - 546 ед;

TESLA Model 3 - 456 од;

TESLA Model Y - 349 од;

VOLKSWAGEN e-Golf - 246 ед;

TESLA Model S - 192 ед.

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