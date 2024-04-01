Украинцы в марте в полтора раза активнее покупали новые легковые автомобили: назвали бестселлер

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в марте этого года выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом, причем Toyota стала брендом-лидером продаж, за ней следуют Renault и Skoda, а Renault Duster стал самой продаваемой моделью, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Спрос на новые легковые авто в Украине продолжает расти. По данным "Укравтопром", в марте в Украине было реализовано почти 6,7 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем в прошлом году", - указали в ассоциации в Telegram.

Как сообщается, наибольшее количество покупателей, в прошлом месяце, привлекла к себе японская марка Toyota. Мартовский показатель Toyota - 1021 авто (+58%).

Второй результат у Renault - 955 ед. (+118%).

Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%), что позволило ей занять третью строчку рейтинга.

На четвертом месте Volkswagen - 444 ед. (+3%).

Замыкает ТОП-5 марта BMW - 381 ед. (+7%).

Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек, как отмечается, стал кроссовер Renault Duster, который выбрали 920 покупателей.

Всего за І кв. 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых авто, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Укравтопроме.

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