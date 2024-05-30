Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки
Киев • УНН
Украинцы уже более 100 000 раз покупали и продавали автомобили с помощью "Дія", которая позволяет им перерегистрировать транспортные средства и получать номерные знаки без посещения сервисных центров, избегая очередей, бегунов и банковских платежей, при средней стоимости автомобиля в 204 500 гривен.
Украинцы уже более 100 000 раз купили-продали авто в "Дія", сообщили в сервисе государственных услуг в четверг, пишет УНН.
Детали
"Заметили, сколько автомобилей с номерами DIIA на дорогах? Эти эксклюзивные знаки невозможно купить просто так - только с "Дія". Украинцы 100 000+ раз перерегистрировали авто в приложении и получили действенный номерной знак", - указали в сервисе в Telegram.
Купля-продажа авто в "Дія" позволяет избежать походов в сервисные центры МВД, очередей, бегунков и ожидания оплаты в банках, отметили в сервисе. "Номера и техпаспорт доставляют прямо к двери или в удобное отделение почты возле дома", - отметили в "Дія".
"Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически. Это убирает человеческий фактор и коррупционные риски. Также вы не купите угнанное или авто в розыске", - сообщили в сервисе.
Топ марок авто, которые, как отмечается, чаще всего продавали или покупали:
- Volkswagen
- Renault
- Ford
- ВАЗ
- Убыток
"А средняя договорная стоимость авто - 204 500 грн", - отметили в "Дія".
Напомним
В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дії" в декабре 2023 года.
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