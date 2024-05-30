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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки

Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 09:51  •  1328 просмотра

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Украинцы уже более 100 000 раз покупали и продавали автомобили с помощью "Дія", которая позволяет им перерегистрировать транспортные средства и получать номерные знаки без посещения сервисных центров, избегая очередей, бегунов и банковских платежей, при средней стоимости автомобиля в 204 500 гривен.

Украинцы уже более 100 000 раз купили-продали авто в "Дія", сообщили в сервисе государственных услуг в четверг, пишет УНН.

Детали

"Заметили, сколько автомобилей с номерами DIIA на дорогах? Эти эксклюзивные знаки невозможно купить просто так - только с "Дія". Украинцы 100 000+ раз перерегистрировали авто в приложении и получили действенный номерной знак", - указали в сервисе в Telegram.

Купля-продажа авто в "Дія" позволяет избежать походов в сервисные центры МВД, очередей, бегунков и ожидания оплаты в банках, отметили в сервисе. "Номера и техпаспорт доставляют прямо к двери или в удобное отделение почты возле дома", - отметили в "Дія".

"Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически. Это убирает человеческий фактор и коррупционные риски. Также вы не купите угнанное или авто в розыске", - сообщили в сервисе.

Топ марок авто, которые, как отмечается, чаще всего продавали или покупали:

  • Volkswagen 
  • Renault 
  • Ford 
  • ВАЗ 
  • Убыток

"А средняя договорная стоимость авто - 204 500 грн", - отметили в "Дія".

Напомним

В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дії" в декабре 2023 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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