Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки

Украинцы уже более 100 000 раз купили-продали авто в "Дія", сообщили в сервисе государственных услуг в четверг, пишет УНН.

Детали

"Заметили, сколько автомобилей с номерами DIIA на дорогах? Эти эксклюзивные знаки невозможно купить просто так - только с "Дія". Украинцы 100 000+ раз перерегистрировали авто в приложении и получили действенный номерной знак", - указали в сервисе в Telegram.

Купля-продажа авто в "Дія" позволяет избежать походов в сервисные центры МВД, очередей, бегунков и ожидания оплаты в банках, отметили в сервисе. "Номера и техпаспорт доставляют прямо к двери или в удобное отделение почты возле дома", - отметили в "Дія".

"Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически. Это убирает человеческий фактор и коррупционные риски. Также вы не купите угнанное или авто в розыске", - сообщили в сервисе.

Топ марок авто, которые, как отмечается, чаще всего продавали или покупали:

Volkswagen

Renault

Ford

ВАЗ

Убыток

"А средняя договорная стоимость авто - 204 500 грн", - отметили в "Дія".

Напомним

В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в "Дії" в декабре 2023 года.