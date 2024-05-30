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Українці вже понад 100 тис. разів купили-продали авто в "Дії": найпопулярніші марки

Київ • УНН

 • 26053 перегляди

Українці вже понад 100 000 разів купували і продавали автомобілі за допомогою "Дії", яка дозволяє їм перереєструвати транспортні засоби і отримувати номерні знаки без відвідування сервісних центрів, уникаючи черг, бігунів і банківських платежів, при середній вартості автомобіля в 204 500 гривень.

Українці вже понад 100 000 разів купили-продали авто в "Дії", повідомили у сервісі державних послуг у четвер, пише УНН.

Деталі

"Помітили, скільки автомобілів з номерами DIIA на дорогах? Ці ексклюзивні знаки неможливо купити просто так - тільки з Дією. Українці 100 000+ разів перереєстрували авто в застосунку й отримали дієвий номерний знак", - вказали у сервісі у Telegram.

Купівля-продаж авто в "Дії" дозволяє уникнути походів у сервісні центри МВС, черг, бігунків та очікування оплат у банках, зазначили у сервісі. "Номери та техпаспорт доставляють просто до дверей чи в зручне відділення пошти біля дому", - зауважили у "Дії".

"Перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Це прибирає людський фактор і корупційні ризики. Також ви не купите викрадене або авто в розшуку", - повідомили у сервічі.

Топ марок авто, які, як зазначається, найчастіше продавали або купували:

  • Volkswagen 
  • Renault 
  • Ford 
  • ВАЗ 
  • Škoda

"А середня договірна вартість авто - 204 500 грн", - зазначили у "Дії".

Нагадаємо

В Україні запустили купівлю-продаж автомобілів у "Дії" у грудні 2023 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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