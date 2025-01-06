Украинцы увеличили потребление электричества: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Из-за похолодания потребление электроэнергии выросло на 5,6% по сравнению с прошлым рабочим днем. Энергетики продолжают восстановительные работы после вражеских атак на энергообъекты.
Потребление электроэнергии сегодня возросло из-за похолодания, но соответствует сезонным показателям, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 6 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 5,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 3 января. Это объясняется снижением температуры в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели», - указали в Укрэнерго.
Как отмечается, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. «Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - сообщили в компании.
И отметили, что «ситуация в энергосистеме может меняться», посоветовав следить за сообщениями облэнерго.
Ситуация в энергосистеме на сегодня стабильная - министр2 янв. 2025, 07:50 • 31034 просмотра