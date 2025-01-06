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Украинцы увеличили потребление электричества: что происходит в энергосистеме

Украинцы увеличили потребление электричества: что происходит в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 1558 просмотра

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Из-за похолодания потребление электроэнергии выросло на 5,6% по сравнению с прошлым рабочим днем. Энергетики продолжают восстановительные работы после вражеских атак на энергообъекты.

Потребление электроэнергии сегодня возросло из-за похолодания, но соответствует сезонным показателям, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 6 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 5,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 3 января. Это объясняется снижением температуры в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели», - указали в Укрэнерго.

Как отмечается, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. «Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - сообщили в компании.

И отметили, что «ситуация в энергосистеме может меняться», посоветовав следить за сообщениями облэнерго.

Ситуация в энергосистеме на сегодня стабильная - министр2 янв. 2025, 07:50 • 31034 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
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