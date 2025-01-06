Українці збільшили споживання електрики: що відбувається в енергосистемі

Споживання електроенергії сьогодні зросло через похолодання, але відповідає сезонним показникам, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

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"Сьогодні, 6 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 5,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у п’ятницю, 3 січня. Це пояснюється зниженням температури у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня", - вказали в Укренерго.

Як зазначається, зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року. "Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - повідомили в компанії.

І зауважили, що "ситуація в енергосистемі може змінюватись", порадивши стежити за повідомленнями обленерго.

Ситуація в енергосистемі на сьогодні​​ стабільна - міністр