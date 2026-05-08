Украинцы спустя 81 год вынуждены останавливать тотальное зло - Зеленский сделал заявление в День памяти и примирения

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Зеленский сравнил нынешнюю российскую агрессию с немецким нацизмом и призвал мир к единству. Президент почтил память жертв Второй мировой и современной российско-украинской войн.

Украинцы спустя 81 год вынуждены останавливать тотальное зло - Зеленский сделал заявление в День памяти и примирения

Спустя 81 год после завершения Второй мировой войны украинцы снова вынуждены останавливать зло, основанное на аналогичной идеологии ненависти. Только на смену немецкому нацизму пришла его российская обновленная версия, сообщает УНН со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в День памяти и примирения 8 мая.

Детали

Как отметил глава государства, Вторая мировая война превратила украинскую землю в поле жестоких сражений, издевательств на оккупированной территории, массового уничтожения людей и жизни. Украинцы в той войне понесли одни из самых больших потерь.

Миллионы украинцев в составе различных армий государств Антигитлеровской коалиции боролись против нацизма. Миллионы украинцев были среди победителей, сделав все возможное, чтобы тотальное зло проиграло

- заявил Зеленский.

Однако спустя 81 год украинцы снова должны бороться с тотальным злом - на этот раз со стороны путинской россии. Одолеть такую российскую агрессию сегодня может и должен объединенный свободный мир, отметил президент.

Я благодарен всем, кто помогает нам защищать жизнь. Благодарен всем, кто не дает этому российскому режиму диктовать миру, что будет дальше. Защита жизни людей и свободы народов от путина - это абсолютно достойное почтение памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир

- говорится в заявлении.

Президент Украины выразил почтение всем, кто погиб во время Второй мировой и современной российско-украинской войн.

Вечная благодарность всем, кто сражался против нацизма и освободил людей. Светлая память всем невинным жертвам Второй мировой войны. Слава каждому защитнику жизни! Слава Украине!

- резюмировал Зеленский.

