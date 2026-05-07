Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разница

В начале мая весь мир, в частности и Украина, чтят память жертв Второй мировой войны. До недавнего времени события тех лет считались самым кровавым противостоянием в истории человечества. Сейчас Украина платит не менее высокую цену за собственную независимость и, как никто другой, понимает важность этих дат. 8 или 9 мая - какая разница между этими датами и почему Украина перешла на новые традиции - рассказал УНН.

Долгое время украинцы находились в пузыре советского празднования завершения Второй мировой войны, однако после восстановления независимости и особенно на фоне современной российской агрессии произошел фундаментальный пересмотр исторических событий. Разница между восьмым и девятым мая заключается не только в хронологии. Это глубокий мировоззренческий, цивилизационный и моральный разрыв между европейской культурой памяти и тоталитарным милитаризмом.

8 мая - День памяти и примирения в Украине

Для большинства стран свободного мира именно восьмое мая является датой, символизирующей триумф над нацизмом, но в то же время это день великой скорби. В Украине этот день получил абсолютно новое осмысление, став символом единения с европейской традицией и отказом от советских идеологических штампов, годами искажавших истинную цену победы. Восьмое мая – это день, когда главным акцентом является человек и его трагедия, а не государство и его военная мощь. Это праздник памяти о миллионах погубленных жизней, о солдатах всех армий антигитлеровской коалиции, о мирном населении, военнопленных, остарбайтерах, жертвах Холокоста и концлагерей.

Слово "примирение" в названии не означает прощения преступлений нацизма. Оно символизирует примирение между нациями Европы после войны, осознание общих ран и общую ответственность за то, чтобы подобная катастрофа никогда не повторилась. Для Украины, потерявшей во Второй мировой войне от восьми до десяти миллионов своих граждан и чьи земли были полностью разрушены, этот день означает глубокое почтение каждой индивидуальной судьбы, сломленной войной.

Почему 8 мая связано с победой над нацизмом

Исторически сложилось так, что первый Акт о капитуляции нацистской Германии был подписан 7 мая 1945 года во французском городе Реймс генералом Альфредом Йодлем.

Однако советский диктатор Иосиф Сталин выразил категорическое недовольство тем, что ведущую роль в этом процессе сыграли западные союзники, и выдвинул требование провести повторное подписание капитуляции в Берлине, контролируемом Красной армией.

На следующий день, 8 мая, в 22:43 по центральноевропейскому времени, в пригороде Берлина Карлсхорсте немецкий фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал второй Акт о капитуляции. Именно поэтому вся Европа и США исторически празднуют День победы в Европе именно восьмого мая, в момент вступления документа в силу.

9 мая - что это за дата

Появление в календаре девятого мая как отдельного праздника является исключительно следствием часовых поясов и политических амбиций советского руководства, которое стремилось присвоить себе главную заслугу в разгроме Третьего Рейха. Когда в Берлине подписывали Акт капитуляции (в 22:43 восьмого мая), в Москве, из-за разницы во времени, уже наступило девятое мая (00:43). Именно из этой хронологической детали родился отдельный советский праздник.

Интересно, что во времена правления Сталина девятое мая не было масштабным государственным праздником с парадами. Уже в 1947 году выходной день был отменен: страна была разрушена, и власть заставляла людей работать, пытаясь скрыть огромное количество инвалидов войны, которых выселяли из крупных городов.

Масштабный идеологический размах "День Победы" приобрел лишь спустя двадцать лет, в 1965 году, во времена Леонида Брежнева. Праздник стал инструментом легитимизации советской власти и создания новой милитаристской идентичности для послевоенных поколений.

Отмечают ли 9 мая в Украине

Сегодня в Украине девятое мая больше не отмечается как День победы над нацизмом. Трансформация длилась несколько лет: с 2015 года страна отмечает восьмое мая как День памяти и примирения, а девятое - как День победы над нацизмом. Однако логическое завершение этого процесса произошло в 2023 году, когда Верховная Рада Украины и Президент приняли исторический закон. Согласно ему, единственным днем памяти жертв Второй мировой войны и победы над нацизмом стало 8 мая. А 9 мая официально провозглашено Днем Европы, чтобы подчеркнуть единство Украины со странами европейского континента, которые поддерживают нас в современной борьбе за свободу.

В чем разница между 8 и 9 мая

Отличие между этими двумя датами лежит не в плоскости календаря, а в идеологии и отношении к ценности человеческой жизни. Это столкновение двух абсолютно противоположных нарративов.

8 мая европейского образца - это тихая скорбь, сосредоточенность на трагедии войны, сочувствие к жертвам и благодарность тем, кто боролся со злом. Главным лозунгом этого подхода является фраза "Никогда снова", что означает категорическое неприятие войны как способа решения политических конфликтов.

Вместо этого 9 мая, которое активно культивируется в современной россии, превратилось в агрессивное празднование победы государства. Оно сопровождается громкими военными парадами, бряцанием оружием, милитаризацией детей и лозунгом "Можем повторить". Этот подход обесценивает человеческие потери, превращая войну в карнавал патриотического экстаза и инструмент запугивания соседних суверенных государств.

Европейская и советская традиции

Европейская традиция базируется на осознании того, что в большой войне нет абсолютных победителей, ведь все стороны несут потери. Это день, когда потомки враждующих лагерей способны стоять рядом, оплакивая своих погибших, и строить общее мирное будущее. Советская, а ныне российская традиция, наоборот, базируется на изоляционизме, мессианстве и присвоении себе монополии на победу. Она игнорирует помощь союзников по антигитлеровской коалиции и использует память о Второй мировой войне для оправдания собственной современной агрессивной политики и оккупации чужих территорий.

Символика и запреты в Украине

Переосмысление истории невозможно без изменения визуальной символики, ведь символы являются мощными носителями идеологической памяти. С началом декоммунизации и защиты собственного информационного пространства Украина отказалась от враждебных знаков.

Официальным символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов в Украине стал красный мак. Этот символ имеет глубокие международные корни, уходящие во времена Первой мировой войны, когда канадский военный врач Джон Маккрей написал знаменитое стихотворение "На полях Фландрии", где красные маки прорастали на могилах павших солдат. Украинский символ, разработанный харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным, особенно выразителен: с одной стороны он напоминает распустившийся цветок мака, а с другой - кровавый след от пули. Это чрезвычайно сильный визуальный образ, который символизирует пролитую кровь и пронзает болью, призывая к памяти, а не к войне.

Почему запрещена георгиевская лента

Георгиевская лента в Украине официально запрещена законом с 2017 года. Эта черно-оранжевая лента имеет имперские российские корни, но массово была введена в обращение как символ победы только в 2005 году российскими политтехнологами во время специальной пропагандистской кампании. Ее главная цель заключалась в консолидации "русского мира".

Весной 2014 года эта лента окончательно потеряла любую связь со Второй мировой войной, став официальным опознавательным знаком российских войск, сепаратистов и наемников, которые аннексировали Крым и начали кровавую войну на украинском Донбассе. Сегодня для каждого украинца это символ терроризма, оккупации и смерти.

Как отмечают 8 и 9 мая в Украине сегодня

Сегодня, в условиях полномасштабной войны на выживание, которую ведет Украина против российских оккупантов, эти даты приобрели беспрецедентную эмоциональную остроту и историческую ясность.

Восьмое мая в Украине проходит без помпезных маршей, военной техники на площадях или громких концертов. Формат празднования является сугубо мемориальным: возложение цветов к памятникам Неизвестному солдату, проведение молебнов, встречи с ветеранами и минуты молчания. Особенностью сегодняшнего дня является то, что во время чествования героев Второй мировой войны украинцы неразрывно связывают их подвиг с подвигом современных защитников и защитниц Вооруженных Сил Украины. Это символизирует непрерывность борьбы украинского народа за свое право на существование против имперских захватчиков разных исторических эпох.

