Отношение граждан Украины к майским праздникам существенно изменилось в период с 2010 по 2026 годы. Так, День Победы и День труда уже не являются настолько важными, как это было раньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Опрос проводился в период с 9 по 14 января 2026 года. Было опрошено 601 респондента в возрасте от 18 лет на всех подконтрольных правительству Украины территориях.

Ранее День труда, который отмечается 1 мая, был одним из наименее популярных праздников. В 2010 году только 12% украинцев считали его важным или любимым - такая же цифра была в 2021 году.

После полномасштабного российского вторжения в 2022 году количество сторонников этого праздника упало до 5% и продолжает оставаться на этом же уровне.

В то же время отношение к Дню Победы, который ранее отмечался 9 мая, претерпело существенные изменения. Если в 2010 году 58% украинцев считали этот праздник важным в календаре, то со временем эта цифра начала уменьшаться. В частности, это стало возможным из-за событий 2014 года - российской аннексии Крыма и необьявленной войны на Донбассе, а впоследствии - и из-за полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Как отметили социологи, это связано с тем, что в современной россии праздник 9 мая активно отмечается не как День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а как милитаристский агрессивный праздник и как повод "побряцать оружием" и угрожать соседним странам войной.

В 2026 году количество украинцев, считающих День победы 9 мая праздником, сократилось до 11%.

По данным опроса КМИС, 57% украинцев выступают против вывода войск из Донецкой области даже при гарантиях безопасности. В то же время большинство опрошенных не верит в поддержку США и ожидает завершения войны не ранее 2027 года.