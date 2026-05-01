Украинцы кардинально изменили свое отношение к майским праздникам - опрос

$43.960.1251.460.12
Эксклюзив
11:05 • 3946 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
10:45 • 7144 просмотра
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
10:11 • 10539 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 40188 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 45368 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 68332 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 43129 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 42421 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
30 апреля, 11:14 • 29041 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
30 апреля, 11:00 • 26473 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
Популярные новости
Что празднуют в Украине и мире 1 мая1 мая, 03:00 • 17056 просмотра
Атака с высокой ценой: как переквалификация БЭБ лизинга транспорта за рубежом в роялти бьет по авиации и экономике08:25 • 19745 просмотра
Коломойскому объявили новое подозрение08:41 • 20258 просмотра
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов09:41 • 13366 просмотра
Куда поехать на выходные: 7 интересных локаций в Белой Церкви для короткого путешествияPhoto10:30 • 11169 просмотра
публикации
Знак зодиака Змееносец: даты, характеристика и совместимость10:57 • 9138 просмотра
Куда поехать на выходные: 7 интересных локаций в Белой Церкви для короткого путешествияPhoto10:30 • 11430 просмотра
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов09:41 • 13604 просмотра
Атака с высокой ценой: как переквалификация БЭБ лизинга транспорта за рубежом в роялти бьет по авиации и экономике08:25 • 19991 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики30 апреля, 19:05 • 40188 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Олег Кипер
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo10:22 • 5804 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 44071 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 51284 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 62053 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 75986 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Техника
Фильм
Золото

Украинцы кардинально изменили свое отношение к майским праздникам - опрос

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Опрос КМИС показал падение популярности Дня Победы с 58% до 11% в 2024 году. Приверженность ко Дню труда снизилась до 5% после российского вторжения.

Отношение граждан Украины к майским праздникам существенно изменилось в период с 2010 по 2026 годы. Так, День Победы и День труда уже не являются настолько важными, как это было раньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Опрос проводился в период с 9 по 14 января 2026 года. Было опрошено 601 респондента в возрасте от 18 лет на всех подконтрольных правительству Украины территориях.

Ранее День труда, который отмечается 1 мая, был одним из наименее популярных праздников. В 2010 году только 12% украинцев считали его важным или любимым - такая же цифра была в 2021 году.

После полномасштабного российского вторжения в 2022 году количество сторонников этого праздника упало до 5% и продолжает оставаться на этом же уровне.

В то же время отношение к Дню Победы, который ранее отмечался 9 мая, претерпело существенные изменения. Если в 2010 году 58% украинцев считали этот праздник важным в календаре, то со временем эта цифра начала уменьшаться. В частности, это стало возможным из-за событий 2014 года - российской аннексии Крыма и необьявленной войны на Донбассе, а впоследствии - и из-за полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Как отметили социологи, это связано с тем, что в современной россии праздник 9 мая активно отмечается не как День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а как милитаристский агрессивный праздник и как повод "побряцать оружием" и угрожать соседним странам войной.

В 2026 году количество украинцев, считающих День победы 9 мая праздником, сократилось до 11%.

По данным опроса КМИС, 57% украинцев выступают против вывода войск из Донецкой области даже при гарантиях безопасности. В то же время большинство опрошенных не верит в поддержку США и ожидает завершения войны не ранее 2027 года.

