Украинцев со счетами в банках ЕС будут проверять по новым правилам — что изменится

В Европейском союзе готовят единые правила проверки клиентов банков и других финансовых учреждений, которые будут распространяться и на украинцев. Новые требования предусматривают уточнение данных о гражданстве, проверку по санкционным спискам и контроль виртуальных банковских счетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейское управление по противодействию отмыванию денег (AMLA).

Подробности

AMLA 1 октября сообщило о завершении подготовки технических стандартов и передаче документов Еврокомиссии для утверждения. Их цель — внедрить согласованные процедуры проверки клиентов во всех 27 странах ЕС.

В частности, финансовые учреждения должны будут собирать информацию о гражданстве клиентов, проверять их по санкционным спискам с учетом различных вариантов написания имен, а также устанавливать пользователей виртуальных IBAN и связанные с ними счета.

Когда начнут действовать новые правила

По информации AMLA, стандарты предлагают применять через 6 месяцев после их вступления в силу. До этого документы должна утвердить Еврокомиссия и опубликовать Официальный журнал ЕС.

Для украинцев, у которых уже есть счета в европейских банках, это может означать дополнительное уточнение персональных данных. Вместе с тем обновление информации о действующих клиентах будет происходить постепенно, в зависимости от уровня риска.

Новые требования являются частью реформы европейской системы противодействия отмыванию денег. Основной регламент ЕС в этой сфере предусмотрен к применению с 2027 года.

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