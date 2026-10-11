Українців із рахунками в банках ЄС перевірятимуть за новими правилами - що зміниться

У Європейському Союзі готують єдині правила перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ, які поширюватимуться й на українців. Нові вимоги передбачають уточнення даних про громадянство, перевірки санкційних списків та контроль віртуальних банківських рахунків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Європейське управління з протидії відмиванню коштів (AMLA).

Деталі

AMLA 1 жовтня повідомило про завершення підготовки технічних стандартів і передачу документів Єврокомісії для затвердження. Їхня мета – запровадити узгоджені процедури перевірки клієнтів у всіх 27 країнах ЄС.

Зокрема, фінансові установи повинні будуть збирати інформацію про громадянство клієнтів, перевіряти їх за санкційними списками з урахуванням різних варіантів написання імен, а також встановлювати користувачів віртуальних IBAN та пов'язані з ними рахунки.

Коли почнуть діяти нові правила

За інформацією AMLA, стандарти пропонують застосовувати через 6 місяців після їхнього набрання чинності. Перед цим документи має затвердити Єврокомісія та опублікувати Офіційний журнал ЄС.

Для українців, які вже мають рахунки в європейських банках, це може означати додаткове уточнення персональних даних. Водночас оновлення інформації про чинних клієнтів відбуватиметься поступово, залежно від рівня ризику.

Нові вимоги є частиною реформи європейської системи протидії відмиванню коштів. Основний регламент ЄС у цій сфері передбачений до застосування з 2027 року.

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