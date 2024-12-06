Украинское кобзарство признали Всемирным нематериальным культурным наследием человечества
Киев • УНН
Украинское кобзарство официально признано Всемирным нематериальным культурным наследием человечества.
5 декабря на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам охраны нематериального культурного наследия, проходящего в столице Парагвая городе Асунсьон, номинацию от Украины "программа по охране кобзарско-лирницкой традиции" включили в реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.
Для нас с вами это-признание наших ценностей, культуры, самобытности и идентичности. Это достижение станет частью нашей великой Победы. Неспровоцированная Украиной война уносит жизни украинских художников: 133 погибли, среди них и шестеро Братчиков кобзарских цехов, которые встали на защиту Украины. Сейчас Россия, как некогда имперский и сталинский режимы, уничтожает все, что связано с украинской культурой, в частности кобзарство и носителей живого наследия. Но несмотря на все попытки лишить украинцев своих корней, наша культура свидетельствует о несокрушимости,
Детали
Представлял украинскую кобзарско — лирницкую традицию на сессии ЮНЕСКО известный Кобзарь, военнослужащий ВСУ и народный артист Украины-Тарас Компаниченко.
"Это признание-большая победа! Это триумф украинской культуры, украинского духа!",- сказал он.
Всемирному успеху предшествовала кропотливая и ежедневная работа украинской инициативной группы, которая началась в августе 2022 года. Во второй половине 2022 года "Кобзарство"/"Кобзарско-лирницкую традицию" было внесено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
Напомним
На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО украинская Писанка внесена в список нематериального культурного наследия человечества. Заявка была подана совместно с Эстонией и одобрена в столице Парагвая.
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